Самый свободолюбивый крокодил Украины (3 фото)

В Мариуполе поймали крокодила, сбежавшего из передвижного цирка полгода назад. Как сообщал УНИАН, нильский крокодил по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка. С наступлением холодов Годзилла замерз и впал в спячку. Короче, как настоящий бродяга, на зиму сдался властям, а весной, наверное, опять сбежит.

Фото Захара Жаворонкова / УНИАН