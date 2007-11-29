Самый свободолюбивый крокодил Украины (3 фото)
05:28, 29 ноября 2007Разное
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На зиму Годзилла "сдался властям"
В Мариуполе поймали крокодила, сбежавшего из передвижного цирка полгода назад. Как сообщал УНИАН, нильский крокодил по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка. С наступлением холодов Годзилла замерз и впал в спячку. Короче, как настоящий бродяга, на зиму сдался властям, а весной, наверное, опять сбежит.
Фото Захара Жаворонкова / УНИАН
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