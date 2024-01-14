Успешные люди знают, что здоровый баланс между работой и личной жизнью является ключевым, а это значит оставить рабочие обязательства там, где им и положено быть: в рабочей неделе

Успешные люди знают, что здоровый баланс между работой и личной жизнью является ключевым, а это значит оставить рабочие обязательства там, где им и положено быть: в рабочей неделе. Поэтому они находят время для отдыха там, где могут его получить.

Hack Spirit рассказывает о восьми вещах, которые успешные люди никогда не будут делать на выходных.

1) Рабочие встречи

Успешные люди, как правило, избегают проведения рабочих встреч в свое драгоценное время на выходных.

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Выходные следует считать священным временем, чтобы перезарядиться, отдохнуть и заняться тем, что приносит вам радость. Если вы постоянно находитесь в рабочем режиме, ваш мозг не имеет возможности перезарядиться, а это может привести к выгоранию.

2) Чрезмерное количество экранного времени

Запойный просмотр сериалов, листание социальных сетей и игры могут вызвать серьезную зависимость. Но успешные люди стараются избегать чрезмерного экранного времени.

Это связано с тем, что слишком много времени перед экраном может нарушить ваш циркадный ритм, что затрудняет получение столь необходимых часов отдыха.

3) Избегание друзей и семьи

Даже если у него есть миллион дел в списке, успешный человек никогда не будет тратить свои драгоценные выходные, избегая своих близких. Время, проведенное с близкими людьми, не только снижает стресс, но и приносит радость и удовлетворение. Это все равно, что нажать кнопку перезагрузки на всю следующую неделю.

Дело не только в том, чтобы подняться по карьерной лестнице, но и в том, кого вы берете с собой.

4) Отказ от физических упражнений

Пропуск запланированной тренировки на выходных - последнее, что сделал бы суперуспешный человек. Упражнения повышают креативность, заостряют внимание и высвобождают все те эндорфины, которые приносят удовольствие.

И давайте не будем забывать о стрессе. Физические упражнения помогают выпустить пар, снижают уровень кортизола, делают вас более расслабленными и готовыми к любым вызовам, возникающим на вашем пути.

5) Попойка

Хотя может возникнуть соблазн полностью расслабиться и отпраздновать неделю алкоголем, успешные люди, как правило, идут другим путем.

Попойка на выходных может привести к тому, что вы почувствуете себя очень истощенным и не готовым к испытаниям на следующей неделе. Производительность - важный пункт в планах успешных людей. Они ценят выходные, а тратить драгоценные часы на выпивку - не в их стиле.

6) Пропуск сна и отдыха

Сон полезен для ума. Мозг после отдыха острее, креативнее и готов принимать вызовы. К тому же, недосыпание портит настроение и подрывает терпение.

Успешные люди понимают важность здорового тела. Пропуск сна ослабляет вашу иммунную систему, делая вас более уязвимыми для болезней. Сон улучшает фокусировку, концентрацию и общую эффективность. Это как иметь секретное оружие для успеха.

7) Бродить бесцельно по дому или прокрастинировать

Успешные люди ценят свое время, как самое большое сокровище, и они точно не будут тратить его на прокрастинацию.

8) Оставаться на электронной почте

Люди, которые добиваются успеха, стараются изо всех сил не попадаться в ловушку электронной почты на выходных. Конечно, это не всегда возможно. Но проверять и отвечать на рабочие письма по выходным - все равно что добровольно приглашать стресс в свое священное время отдыха.

Успешные люди понимают важность перезарядки. Они понимают, что постоянная привязанность к рабочему почтовому ящику - это билет в один конец к выгоранию. Также успешные люди понимают силу установления границ. Они знают, что если они не проведут где-то черту, работа съест все их свободное время.

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