Ваши модели поведения и мышления могут быть именно той причиной, по которой вы застряли на одном месте.

Каждый хочет, чтобы его жизнь улучшалось день за днем. И хоть далеко не все зависит от нас, в первую очередь именно наши поступки приводят к большинству изменений в собственной жизни.

Но чтобы постоянно двигаться вперед и ловко решать проблемы, которые нам под ноги швыряет внешний мир, стоит избавиться от некоторых привычек, которые нас сдерживают. Издание Hack Spirit приводит 11 шаблонов мышления и действий, которые стоит оставить во вчерашнем дне.

1) Романтизировать прошлое

Если вы считаете прошлое лучшим временем в своей жизни, это может помешать вам двигаться вперед. Тоска по прошлому не дает вам мотивации действительно работать над своим будущим. Ведь самое лучшее уже произошло. Какой смысл даже думать о каком-то будущем?

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2) Упрекать себя за прошлые ошибки

Если вы всегда будете наказывать себя за то, что вы делали и не делали, ну... вы останетесь на том же месте. Это может показаться конструктивным — напомнить себе, чего не следует делать, — но это значительно снизит вашу уверенность в себе, если вы застрянете на этом.

3) Лелеять обиды

Когда вы обижены на кого-то или что-то - независимо от того, насколько это обоснованно - вы сдерживаете себя. Вместо того, чтобы строить свою собственную жизнь, которую вы желаете, вы будете слишком сосредоточены на попытках доказать другим, насколько они ошибаются в вас.

4) Избегать ответственности за свою жизнь

Если вы слишком полагаетесь на Бога/Вселенную/судьбу/других людей, ваше путешествие вперед никогда не произойдет. Послушайте: никто не может вам помочь, кроме вас самих. Повторяйте это снова и снова. Если у вас возникли трудности, никто не обязан помогать вам встать на ноги. Абсолютно никто.

Если вы получаете помощь от других, это здорово. Но не ждите, что это обязательно произойдет. Вместо этого возьмите на себя полную ответственность за свою жизнь и проделайте необходимую работу.

5) Сравнивать себя с другими

Конечно, приятно вдохновляться успехами других - тех, кто действительно преодолел трудности. Но если вы смотрите на жизнь других людей, чтобы увидеть, как им повезло, а вам совсем не повезло – это крайне плохо. Особенно, если жизнь только что ударила вас по ребрам.

6) Постоянно ожидать неудачи

У вас возникают мысли вроде "Зачем пробовать снова, если я уже дважды провалился?" Ну, тогда имейте в виду, что люди, которые реализовали свои собственные мечты, действительно верили, что им это под силу, и не сдавались.

7) Не просить о помощи

Круто быть независимым. Но умение сотрудничать с другими не менее полезно. На первый взгляд может показаться, что это противоречит пункту 4, но на самом деле это не так. Ожидать, что кто-то должен вам помочь, и просить о помощи, когда есть такая возможность, - это разные вещи.

Кстати, за большим успехом всегда стоит тесное сотрудничество с помощником, или равным партнером, или, по крайней мере, сильная поддержка семьи и друзей.

8) Повторять старые ошибки

Если ваш первый бизнес потерпел неудачу из-за того, что вы не проводили никаких исследований, а затем снова совершили ту же ошибку? Конечно, не ожидайте, что у вас получится со второй попытки! Если вы действительно хотите двигаться вперед в жизни, научитесь делать выводы из ошибок, чтобы не повторять их снова.

9) Избегать гибкости и других возможностей

Предположим, вы хотите стать известным писателем. И когда кто-то предлагает вам работу журналиста, вы говорите: "Нет, спасибо, я предпочитаю быть романистом, а не журналистом".

Из-за этой фиксации на одном идеальном пути вы теряете много шансов прийти к тому же результату другим путем, или увидеть совсем другие возможности в жизни.

10) Бояться попробовать что-то необычное

Вы предпочитаете делать то же самое, потому что это легко и безопасно? Это может помешать вам двигаться вперед в жизни. Неважно, самый ли вы умный и талантливый, если вы просто придерживаетесь старых способов ведения дел - возможно, вы не сможете продвинуться далеко.

11) Слишком беспокоиться о том, что думают другие

Когда вы "потерпели неудачу" в чем-то, можно немного беспокоиться о том, что подумают другие. Но мнение других людей не должно лежать в основе вашей мотивации делать или не делать определенные вещи. Чтобы продвинуться далеко в жизни, нужно меньше заботиться о мнении других и больше о своих целях.

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