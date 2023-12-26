Что вы делаете в обеденный перерыв? Едите и пытаетесь работать? Оказывается, так поступают "неудачники".

Оказывается, ваш обед может сказать больше не только о ваших личных предпочтениях в еде. Что именно вы делаете, когда обедаете? Может быть, вместо того, чтобы сосредоточиться на еде, вы сочетаете этот важный ритуал с работой?

Если да, знайте, это одна из восьми привычек, свойственных "неуспешным" людям. Подробно в связи между "обедом" и "успехом" разбирался портал HackSpirit.

1. Заедать обеденный "бутерброд" работой. Об этой плохой привычке мы уже упомянули. Следует уметь эффективно планировать свои рабочие процессы и быть увереннее, что успеете закрыть необходимые дедлайны. Конечно, жизнь иногда заставляет делать исключения каждого из нас, но жертвовать своим обедом и совмещать его с работой на регулярной основе - неправильно. Измените это, если хотите успеха.

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2) Вы вообще не думаете, что вам следует обедать. Здесь опять же, часто речь идет о работе. Иногда люди просто игнорируют или "забывают" о необходимости взять обед, пока их желудок не "обалдеет" от голода и не напомнит под конец рабочего дня, что вам уже давно следовало бы подкрепиться. Нередко, когда мы очень сосредоточены на чем-то, мы не чувствуем голода. Здесь работает тот же принцип. Но вы уверены, что хотите заработать гастрит своим "погружением" в работу? Более того, такие "голодовки" приводят к скачкам сахара в крови - помимо понятных последствий для здоровья, это вызывает чувство раздражительности, усталость. Обедайте вовремя, и, как уже упоминалось, не в паре с работой.

3) О работе "забыто", но есть за рабочим столом - привык. Это тоже путь к "неуспеху". Ведь обед за рабочим столом все равно не позволит вам как следует насладиться едой. Как минимум, вас могут постоянно отвлекать, поэтому вы просто нахватываетесь еды, не почувствовав ее вкуса. Берите нормальный перерыв и обедайте на кухне или в помещении, которое специально отведено под ланч на вашем месте работы. Или вариант еще лучше - забежите в кафе на кофе, чтобы сделать свой обед разнообразнее.

4) Обед - это не про "дешево" и "быстро". Да, людям 21 века удобно оперативно наесться самым дешевым и быстрым, тем, что найдется под рукой. Но, задумайтесь, обед называют едва ли не самым главным приемом пищи человека, поэтому рационально во время него дать себе как можно больше полезного. Поэтому между вкусным бургером и более диетическим меню, выбирайте последнее. Это не значит, что вам надо давиться листьями салата, если вы его не любите. Подберите для себя что-нибудь другое. Главное совместить то, что вам нравится, с пользой для организма, - вот в чем "успех".

5. В обед следует дремать, если хочется. Короткий сон в обеденное время даст организму отдохнуть как следует, если он недоспал ночью. Также такой перерыв на отдых позволяет невероятно освежить мысли, ведь мозг все равно, что "перезагружается" в это время. Так что не бойтесь спать во время обеда, больше энергии дает больше мотивации что-то делать. А действовать - стратегия "успешного" человека.

6) Вы засиделись - обед время "зарядки". Подавляющая часть людей занимается деятельностью, которую еще называют сидячим образом жизни. Секретарь, работник рецепции, кассир - примеров, когда человек сидит минимум 8 часов на стуле, немало. Но в обед есть шанс что-то изменить. Подвигайтесь лишний раз, сходите куда-нибудь на обед. Позаботьтесь о своем здоровье в момент перерыва не только качественным выбором продуктов на перекус.

7) Не забывайте о базовых нуждах. Речь идет не только о потребности в еде или, например, о перерыве в туалете. У многих обед - это единственное свободное рабочее время, чтобы удовлетворить свои социальные потребности. Если нет желания общаться с коллегами или друзьями, найдите 5 минут после приема пищи и позвоните близким.

8) Бесконечный обед - это тоже не об успехе. Мы много упоминали о людях, которые жертвуют своим обедом в пользу плохих привычек. Но есть и обратная сторона, устраивать себе "бесконечные" обеды на регулярной основе - также не стоит. Пусть ваши перерывы будут короткими, однако эффективными, а не бездумной тратой времени. Будьте успешны!

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