Кот пытался «пронести» в тюрьму сверла и напильники

Охранники одной из тюрем в Бразилии поймали кота, ”доставлявшего” контрабанду заключенным.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, попытка использовать животное, чтобы пронести на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы, провалилась. Кот с ”грузом” был замечен охранниками у главных тюремных ворот.

На ”задержанном” во время досмотра были обнаружены сверла, напильники, мобильный телефон с гарнитурой и зарядным устройством и другие предметы, прикрепленные к телу кота скотчем.

По мнению тюремщиков, все изъятое указывает на подготовку побега теми, кто организовал кошачий ”визит” в тюрьму города Арапирака (штат Алагоас).

Все изъятые предметы были конфискованы, а ”попавшийся на контрабанде” кот отправлен в местный ветеринарный центр.

Ведется расследование происшествия, подозреваются все 263 заключенных тюрьмы.