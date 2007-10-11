Esquire назвал самую сексуальную женщину из ныне живущих (фото)

Американская версия журнала Esquire присвоила актрисе Шарлиз Терон (Charlize Theron) звание самой сексуальной из ныне живущих женщин, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

Терон стала главной героиней ноябрьского номера Esquire, который поступит в США в продажу 16 октября. Актриса, получившая в 2004 году "Оскара" за роль лесбиянки и серийной убийцы в фильме "Монстр", по мнению редакции журнала, "совмещает в себе красоту и острый ум". Кроме того, пишет Esquire, "в Терон есть что-то от "своего парня", вы легко можете себе представить, что идете с ней выпить пива".

По традиции, номер Esquire, в котором называется имя самого сексуального из ныне живущих людей, является самым читаемым за год. В 2006 году это почетное звание редакция журнала для мужчин присвоила актрисе Скарлетт Йоханнсон, а годом ранее самой сексуальной из ныне живущих была названа другая голливудская знаменитость - Джессика Бил.