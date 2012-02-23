В Минске митинговали снеговики

Сегодня в Минске представители «Европейской Беларуси» провели акцию, требуя освободить недавно задержанных гражданских активистов, организовавших «митинг игрушек».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в центре Минска, у центрального входа в парк Челюскинцев активисты «Европейской Беларуси» поставили трех «митингующих» снеговиков с плакатами, в которых говорится о недавнем аресте бывшего политзаключенного Павла ВИНОГРАДОВА за организацию и проведение «игрушечного» митинга.

Как сообщалось, П.ВИНОГРАДОВ был признан виновным в участии в несанкционированной акции, которая прошла 10 февраля на площади Независимости в Минске под названием «Игрушки митингуют!». Суд Московского района Минска приговорил его к 10 суткам ареста.

10 февраля на площади были выставлены детские игрушки с маленькими транспарантами: «Алехандро, отпусти людей!», «Менты оторвали мне глаз», «Игрушки против беспредела!»