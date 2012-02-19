Стросс-Кан оказался в центре очередного секс-скандала

Бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана на следующей неделе вызывают в полицию для допроса по делу об организации подпольной сети сексуальных услуг в городе Лилль на севере Франции.

Как сообщил Reuters источник в полиции, допрос экс-главы МВФ состоится во вторник, 21 февраля. Как ранее писала газета La Voix du Nord, господин Стросс-Кан будет задержан на срок до 48 часов без предъявления обвинений.

В полиции рассказали, что допрос связан с делом о подпольной сети по поставке проституток клиентам в люксовый отель Carlton.

В начале октября в Бельгии был задержан сутенер Додо (Доминик Альдервейрельд) по подозрению в организации проституции в престижном отеле Carlton под Парижем.

Согласно данным следствия, Альдервейрельд и его сожительница привезли во Францию ​​около сотни девушек из Анголы, Мадагаскара, Алжира и Бразилии. Некоторые из них были несовершеннолетними.

На допросе Додо и одна из проституток вспомнили имя Стросс-Кана в качестве клиента. Ранее по этому делу в Лилле были арестованы местные бизнесмены и комиссар полиции.

Французская строительная компания Eiffage уволила одного из своих топ-менеджеров, который подозревается в использовании средств предприятия для найма проституток, которые, как предполагается, принимали участие в секс-вечеринках со Стросс-Каном в Париже и Вашингтоне.

Ранее адвокат бывшего главы МВФ Генри Леклерка заявил, что Стросс-Кан признавал свое участие в вечеринках свингеров. Однако, по словам защитника, у Стросс-Кана не было оснований считать, что кто-то из их участников занимался проституцией.

По французским законам, использование услуг проституток не является преступлением, однако незаконным является сутенерство. Кроме того, чиновникам запрещено получать подарки от коммерческих организаций.

Экс-глава МВФ попросил полицию публично допросить его, чтобы положить конец газетным слухам и очистить свое доброе имя от инсинуаций сутенера Додо.

Бывший министр финансов Франции Стросс-Кан, покинул в мае прошлого года пост главы МВФ после того, как против него были предъявлены обвинения в изнасиловании горничной одного нью-йоркского отеля.

Позже все обвинения против него были сняты. 13 октября развалилось и второе дело против бывшего главы МВФ - в попытке изнасилования его обвиняла французская писательница Тристан Банон.

BFM.RU