Картину Гитлера продали за 32 тысячи евро

Пейзаж "Ночное море", нарисованный Адольфом Гитлером в 1913 году, был продан с аукциона в Словакии за 32 тысячи евро.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом Darte.

Имя покупателя не разглашается.

Стартовая цена оцениваемой в 25 тысяч евро картины, изображающей ночное море под полной луной, составляла 10 тысяч.

"Картина была выставлена на торги семьей словацкого художника, который, вероятно, лично встречался с Гитлером в период, когда тот пытался состояться как художник в Вене", - заявил глава Darte Ярослав Крайнак.

Как отмечает Левый берег, в прошлом году Darte уже продал за 10 тысяч 200 евро другую картину фюрера.