Картину Гитлера продали за 32 тысячи евро
00:27, 30 января 2012Курьёзы
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Пейзаж "Ночное море", нарисованный Адольфом Гитлером в 1913 году, был продан с аукциона в Словакии за 32 тысячи евро.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на аукционный дом Darte.
Имя покупателя не разглашается.
Стартовая цена оцениваемой в 25 тысяч евро картины, изображающей ночное море под полной луной, составляла 10 тысяч.
"Картина была выставлена на торги семьей словацкого художника, который, вероятно, лично встречался с Гитлером в период, когда тот пытался состояться как художник в Вене", - заявил глава Darte Ярослав Крайнак.
Как отмечает Левый берег, в прошлом году Darte уже продал за 10 тысяч 200 евро другую картину фюрера.
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