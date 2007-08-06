В Эстонии прошел первый банный чемпионат
06:49, 06 августа 2007Курьёзы
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Победитель продержался 3 минуты 25 секунд
В воскресенье на эстонском острове Сааремаа прошел первый банный чемпионат Эстонии, в котором приняли участие 4 женщины и 16 мужчин. Первоначальная температура в парилке составляла 100 градусов по Цельсию.
Согласно правилам соревнований, через каждые 30 секунд на раскаленные камни выплескивалось пол-литра воды. Рекорд установил житель Кадрина Мати Метс, которому удалось продержаться при температуре 138 градусов 3 минуты и 25 секунд.
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