В Эстонии прошел первый банный чемпионат

В воскресенье на эстонском острове Сааремаа прошел первый банный чемпионат Эстонии, в котором приняли участие 4 женщины и 16 мужчин. Первоначальная температура в парилке составляла 100 градусов по Цельсию.

Согласно правилам соревнований, через каждые 30 секунд на раскаленные камни выплескивалось пол-литра воды. Рекорд установил житель Кадрина Мати Метс, которому удалось продержаться при температуре 138 градусов 3 минуты и 25 секунд.

Газета.ру