Украинцам предлагают нац идею: стремительное обогащение каждого

Существует острая необходимость сформулировать основной постулат развития страны именно сейчас, когда существуют колоссальные проблемы в общественной, политической и экономической жизни страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Центра социально-консервативной политики (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ на круглом столе на тему: «Необходимость создания национальной идеи» в Киеве.

Ю.ЛИПЧЕВИСКИЙ также заявил, что дискуссия о национальной идее позволит задуматься над «философскими вопросами бытия: кто мы, откуда, зачем, что должны делать?».

По его словам, национальная идея не может родиться во время дискуссии, потому что это рождается в умах. «Но мы своими дискуссиями хотим быть на подступах формирования национальной идеи. Идея поможет преодолеть трудности, объединить народ, обеспечить развитие государства в целом и каждого из его граждан», - считает он.

По словам главы благотворительного фонда «Славянский фонд» Владимира ЯНЧЕНКО, который тоже взял участие в дискуссии, украинская национальная идея состоит в борьбе за создание лучшей, конкурентной среды обитания (духовной и материальной), как отдельно взятого украинца, так и всего народа по отношению к другим государствам. Национальная идея должна быть прагматичной, основанной на исторической базе. Таковой, по мнению В.ЯНЧЕНКО, является Киевская Русь и ее древний Киев.

Также, уверен эксперт, украинцам нужно быть «в союзе с себе подобными странами (по языку общения, духовном и материальном уровням развития), а это - страны Восточной Европы. При этом нужно также дружить с другими государствами и объединениями, к примеру, с ЕС».

Политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ высказал мнение, что в демократическом обществе не может быть одной объединяющей идеи.

«Есть разные партии, они представляют разные идеи. Более актуальная тема – национальной идентичности. У нас народ состоит из двух народов, – считает политолог. – Наша основная проблема – гражданской идентичности бикультурного украинского народа, и ее нужно решать».

Член Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО предложил взять за основу украинской национальной идеи лозунг «Украина для людей». Он считает, что при формулировании национальной идеи нужно исходить не из прошлого или сегодняшнего, а из проекции на будущее. Это стратегическое видение государства на перспективу.

По его словам, в центре национальной идеи – человек, его права и свободы, благосостояние. Она должна объединять народ. «Отсутствие идеи в конечном итоге может привести к разрушению государства», - предостерег политик.

Вице-президент ЦСКП Петр ИВАНОВ подчеркнул, что нашей стране нужна объединяющая идея государственности, направленная на решение основных социальных, экономических, политических и других проблем.

По мнению руководителя Школы политической психологии Геннадия БАЛАШОВА, украинской национальной идеей должно стать стремительное обогащения каждого ее жителя. Государство должно создать оптимальные условия для зарабатывания денег гражданами, а для этого сначала нужно избавиться от бюрократии и налогов, подчеркнул он.