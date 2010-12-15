Днеправиа заявляет, что имеет все возможности для участия в приватизации МАУ

Авиакомпания «Днеправиа» опровергает заявления руководителя авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Юрия МИРОШНИКОВА о том, что днепропетровская авиакомпания не в состоянии участвовать в приватизации пакета акций авиакомпании «МАУ».

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в авиакомпании «Днеправиа» со ссылкой на председателя правления Сергея ТКАЧЕНКО.

«Подчеркиваем , что «Днеправиа» не дает пустых обещаний и еще раз подтверждает готовность заплатить за пакет акций СЗАО «АК «МАУ» 516,841 млн.грн. - которые считаем справедливой рыночной ценой», - сказали в компании.

При этом в авиакомпании опровергли обвинения руководства МАУ, которое в своем открытом письме заявило, что «Днеправиа» не может участвовать в приватизации МАУ, так как «демонстрирует неспособность навести порядок в собственной деятельности» (в частности, речь шла о имевшей место в 2004 г. процедуре банкротства «Днеправиа»).

Как напоминают в «Днеправиа», в сентябре 2005 года Хозяйственным судом Днепропетровской области в отношении авиакомпании «Днеправиа» была введена процедура санации, которая благополучно завершена в середине 2009 года полным расчетом с кредиторами.

«На сегодняшний день в ОАО «АК «Днеправиа» изменился количественный и качественный состав флота, значительно расширилась география полетов, на высоком уровне находится профессиональная подготовка пилотов и инженерно-технического состава. С вхождением в стратегический альянс с АК «Аэросвит» и «Донбассаэро» наша авиакомпания получила возможность работать более эффективно и предоставлять услуги авиапассажирам на уровне, не ниже европейского”, - отмечают в компании, подчеркивая, что среди отечественных авиаперевозчиков «Днеправиа» занимает одну из лидирующих позиций.

Как отмечают в «Днеправиа», в условиях финансовой нестабильности 2009 года компании удалось не только удержать, но и значительно усилить свои позиции на рынке авиаперевозок путем приобретения и введения в эксплуатацию более 20 самолетов Embraer ERJ-145, внедрения новых форм услуг и системы тарифов, проведения авиационных скидок, сотрудничества в рамках соглашений с международными авиаперевозчиками на льготных условиях, а также оптимизации затрат. «Среди авиаперевозчиков Украины наше предприятие достигло наилучших результатов - в кризисном 2009 году рост объемов пассажироперевозок возрос на 45,1%», - отметили в “Днеправиа”.