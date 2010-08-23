В Чернигове прошел Парад детских колясок

В центре Чернигова прошел конкурс "Парад детских колясок".

Как передает корреспондент УНИАН, праздник для самых меленьких жителей Чернигова и их родителей второй год подряд устраивается в городе.

По словам соорганизатора мероприятия Татьяны БОЙКО, в прошлом году идея провести праздник для детей, их мам и самых близких людей возникла по случаю двухлетия Центра "Азбука для родителей". Прошлогодний парад колясок имел успех среди черниговцев, поэтому в этом году праздник решили сделать традиционным и провести немного раньше – в августе. Парад детских колясок поддержала городская власть, несколько детских магазинов города, которые предоставили подарки победителям.

Т.БОЙКО отметила, что парад является массовым праздником, и в этом году в нем приняли участие 44 детских экипажей.

Участников конкурса поздравила заместитель городского председателя Оксана ТУНИК-ФРИЗ. Она поблагодарила родителей за их активность и творчество. "Мы все убедились - в Чернигове очень много активных сознательных родителей, которые прилагают все усилия, чтобы видеть своих малышей счастливыми", - сказала она.

Основное условие конкурса – прийти на парад, оформив детский экипаж, презентовать его жюри и зрителям, а также принять участие в торжественном дефиле. Костюмы мам и детей тоже оценивало жюри. Организаторы парада позаботились о конкурсах, развлечениях для участников. Черниговские родители креативно подошли к участию в конкурсе. На параде детских колясок можно было увидеть костюмы сказочных героев, растений, животных, национальный наряд.

Жюри среди всех участников выбрало трех победителей, хотя все участники парада детских колясок получили поощрительные подарки от спонсоров. Приз зрительских симпатий получила семья, которая пришла на конкурс в национальном костюме. Главным призом стал сертификат на обслуживание в одном из детских магазинов областного центра.