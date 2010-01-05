Анонимы объявили день порнографии на YouTube

Пользователи анонимного форума 4chan назначили на 6 января массовую выкладку на YouTube роликов с порнографией, пишет TechCrunch.

Как и все подобные операции, эта заключается в подготовке внешне приличных видеороликов, содержащих порнографические вставки. Анонимы договорились создать поддельные учетные записи на YouTube, загрузить порноролики, но не публиковать их до назначенного срока. По задумке организаторов, 6 января на видеохостинге появятся сразу тысячи видеороликов с вкраплениями порносцен.

Данная акция является ответом на блокировку учетной записи восьмилетнего любителя игр Nintendo, Lukeywes1234, которого на 4chan уже объявили королем и богом.

Мальчик, который вместе с бабушкой снимал минисериал о героях игр, 2 января объявил, что хотел бы к февралю набрать 50 подписчиков. Анонимы с 4chan решили помочь Lukeywes1234 набрать не 50, а свыше 9000 подписчиков. На достижение поставленной цели у анонимов, по данным Encyclopedia Dramatica, ушло около суток. К 4 января у мальчика было уже 14 тысяч подписчиков, а еще через 12 часов YouTube заморозил Lukeywes1234. В администрации объяснили решение тем, что ребенок слишком мал для использования сервиса.

Акции, главным условием которых является анонимность, 4chan и пользователи других подобных ресурсов, проводят регулярно. Например, в июле 2009 года они сделали слово gorillapenis самой популярной темой в Twitter, а в апреле подняли создателя 4chan, пользователя moot, на вершину рейтинга журнала Time.

Лента.ру