Посол Великобритании рекомендует Украине запатентовать горилку как бренд

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР предлагает государству запатентовать на международном уровне бренд особой украинской водки – «Горілка».

Об этом Л.ТЕРНЕР заявил в интервью газете «Дело» (№ 217 от 23 декабря).

Отвечая на вопрос, какой украинский продукт он рекомендовал бы запатентовать, посол отметил, что это нужно решить самой Украине.

«Но вот одно предложение. Я не большой почитатель водки, но мне говорили, что украинская горилка намного лучше русской и шведской водки. Об этом мне говорили высококвалифицированные эксперты из России и Швеции», - заявил британский дипломат.

Таким образом, по мнению Л.ТЕРНЕРА, «напиток под названием «Горілка», который будет широко известен как особая водка из Украины, был бы именно тем брендом, который вам надо было бы защищать, чтобы вся Европа смогла узнать об отличной украинской горилке».