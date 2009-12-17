Шварценеггер получил подарок от Донбасса

Губернатор американского штата Калифорния, известный актер Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР получил подарок от Донецкой области – сувенирный вариант символа шахтерского региона «Пальму Мерцалова»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на сессии Донецкого областного совета исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления, глава Депутатской комиссии по экологии и природным ресурсам Николай ЗАГОРУЙКО.

По его словам, подарок А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ - от имени жителей региона и председателя Донецкого облсовета Анатолия БЛИЗНЮКА - был вручен в г. Копенгагене, где он участвовал в 15-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Н.ЗАГОРУЙКО отметил, что в саммите в г. Копенгагене принимали участие два делегата от Донецкой области.

«Наш символ Донбасса – «Пальма Мерцалова» с надписью был вручен А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ», - сказал Н.ЗАГОРУЙКО, добавив, что американский губернатор в свое время лично приглашал на эту конференцию главу Донецкого облсовета, но А.БЛИЗНЮК не смог лично присутствовать на этом событии.