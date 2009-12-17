Шварценеггер получил подарок от Донбасса
Символ вручили лично
|Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на сессии Донецкого областного совета исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления, глава Депутатской комиссии по экологии и природным ресурсам Николай ЗАГОРУЙКО.
По его словам, подарок А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ - от имени жителей региона и председателя Донецкого облсовета Анатолия БЛИЗНЮКА - был вручен в г. Копенгагене, где он участвовал в 15-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.
Н.ЗАГОРУЙКО отметил, что в саммите в г. Копенгагене принимали участие два делегата от Донецкой области.
«Наш символ Донбасса – «Пальма Мерцалова» с надписью был вручен А.ШВАРЦЕНЕГГЕРУ», - сказал Н.ЗАГОРУЙКО, добавив, что американский губернатор в свое время лично приглашал на эту конференцию главу Донецкого облсовета, но А.БЛИЗНЮК не смог лично присутствовать на этом событии.