Чавес: джакузи и коммунизм несовместимы

Президент Венесуэлы Уго Чавес обратился к жителям страны с призывом прекратить петь в ванной и не тратить больше трех минут на душ.

По словам Чавеса, это может помочь Венесуэле справиться с проблемами с поставками электроэнергии, которые начались в стране, передает Reuters.

В Венесуэле в последние годы произошло несколько крупных энергоаварий, из-за недостаточных инвестиций в ремонт ГЭС, уровень воды в них резко упал, что привело с к создавшейся ситуации.

Чавес обратился с просьбой к правительству и управляющим компаниям немедленно сократить потребление энергии на 20%.

Обращаясь к гражданам, лидер страны сказал: «некоторые люди поют по получаса в душе. Три минуты более чем достаточно. Я засекал, три минуты, и я не пахну».

Президент также отметил в своем выступлении, которое было показано по местному телевидению, что «джакузи и коммунизм несовместимы». «Сейчас не времена джакузи», - заключил Чавес.

Газета.ру