В Украине определяют самое старое дерево

В Украине началась акция по переписи и определению самого старого дерева.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Черкасском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, мероприятие проводит Киевский эколого-культурный центр.

Среди претендентов на звание самого старого дерева – тысячелетнее фисташковое дерево из Никитского ботанического сада, тысячелетний дуб Железняка, который растет в Национальном историко-культурном заповеднике «Чигирин» (Черкасская область), древний дуб из Великоберезнянского района Закарпатской области.

Два года Киевский эколого-культурный центр проводил инвентаризацию самых старых деревьев Киева. Теперь экологи решили переписать деревья по всей Украине. Уже выявлено 16 деревьев, возраст которых составляет от 600 до 1100 лет, обхват - от 6 до 10 метров.

Окончательные результаты акции по определению самых старых деревьев будут оглашены после экспедиции в Крым осенью, где экологи будут осматривать крымские можжевельники.

Среди самых старых 16 деревьев страны: 8 - дубов, 4 липы, 2 фисташковых дерева, один клубничник и один тис.