Рейтинг самых невыносимых туристов

По результатам опроса исследовательской компании TNS (Taylor Nelson Sofres) самыми невыносимыми туристами признаны французы, сообщает AFP.

При составлении рейтинга представители TNS попросили сотрудников 40 тысяч отелей оценить по девяти показателям туристов из 27 стран. Среди прочих в число критериев вошли готовность к большим расходам, соблюдение чистоты, суммы чаевых, умение себя вести и умение одеваться.

Туристы из Франции, занявшие последнюю строчку списка, были охарактеризованы как бесцеремонные, неряшливые, скупые на чаевые и с огромным трудом говорящие на языке страны, в которую приехали.

Возглавили же рейтинг туристы из Японии. По словам сотрудников отелей, от тихих, аккуратных и скромных японцев поступает наименьшее количество жалоб. Именно по последнему показателю верхнюю строчку списка японцам уступили туристы из Канады, готовые начать жаловаться, как только их что-то не устроит в обслуживании.

Британцы, вопреки сложившемуся стереотипу любителей пива и скандалистов, также были охарактеризованы как тихие и вежливые. Путешествующих американцев отметили за их энтузиазм в освоении иностранного языка и щедрые чаевые, хотя признали шумными, неаккуратными и одевающимися без вкуса.

В конце списка рядом с французами разместились испанцы и греки.

Лента.ру