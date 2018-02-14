Что-то пошло не так: олень в США сбил вертолет (фото)

Это первый смертельный случай среди оленей в Юте за все время наблюдения за животными с помощью вертолета.

В США олень сбил исследовательский вертолет. Инцидент произошел 14 февраля в американском штате Юта.

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Специалисты на вертолете, изучающие и контролирующие жизнь диких оленей, проводили обычную процедуру отлова животных для отслеживания их перемещений, передает KUTV.

На высоте трех метров пилот вертолета набросил на животное сетку, которая должна была повалить оленя. Но что-то пошло не так.

Сетка не связала ноги оленя, он не упал, а остался стоять. Затем животное задело рогами задний винт вертолета и сломало его. Пилоту удалось посадить машину, а животное погибло.

Up close: this is the scene in Northeastern Utah of helicopter that was brought down by an Elk. Search & rescue teams say crew on board were reacting, “I can’t believe we just survived this thing” more on #kutv2news 6 pic.twitter.com/FVKCmchYgf — Dan Rascon (@DanKUTV) February 14, 2018

The Elk took out the rear rotor and that brought the chopper down. Fortunately everyone survived. #kutv2newspic.twitter.com/ogVmg7tdEV — Dan Rascon (@DanKUTV) February 14, 2018

Ранее в США олень выбежал на полосу как раз тогда, когда самолет шел на взлет, и протаранил топливный бак.