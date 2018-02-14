Что-то пошло не так: олень в США сбил вертолет (фото)

14:25, 14 февраля 2018
Курьёзы
2635
Олень погиб в результате столкновения / фото twitter.com/DanKUTV

Читайте такжеНезваный гость: в США во время занятий в школу ворвался олень и прокатился к выходу (видео)

Специалисты на вертолете, изучающие и контролирующие жизнь диких оленей, проводили обычную процедуру отлова животных для отслеживания их перемещений, передает KUTV.

На высоте трех метров пилот вертолета набросил на животное сетку, которая должна была повалить оленя. Но что-то пошло не так.

Сетка не связала ноги оленя, он не упал, а остался стоять. Затем животное задело рогами задний винт вертолета и сломало его. Пилоту удалось посадить машину, а животное погибло. 

Ранее в США олень выбежал на полосу как раз тогда, когда самолет шел на взлет, и протаранил топливный бак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #олень сбил вертолет#олень в США