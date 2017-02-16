"Рогатое столкновение": в США олень вывел из строя пассажирский самолет (видео)

Олень выбежал на полосу как раз тогда, когда самолет шел на взлет, и протаранил топливный бак.

Об этом сообщает ТСН. Читайте такжеСМИ: Дикого северного оленя в РФ уничтожают браконьеры и чиновники, счет убитых животных идет на сотни От удара из строя вышла вся система, поэтому машину пришлось вернуть в аэропорт. Взлетную полосу закрыли для устранения последствий аварии. На момент столкновения на борту самолета находились 44 пассажира. Никто не пострадал.

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