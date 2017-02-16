"Рогатое столкновение": в США олень вывел из строя пассажирский самолет (видео)
14:00, 16 февраля 2017Курьёзы
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Олень выбежал на полосу как раз тогда, когда самолет шел на взлет, и протаранил топливный бак.
В США олень вывел из строя пассажирский самолет / скріншот
Об этом сообщает ТСН.
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От удара из строя вышла вся система, поэтому машину пришлось вернуть в аэропорт. Взлетную полосу закрыли для устранения последствий аварии.
На момент столкновения на борту самолета находились 44 пассажира.
Никто не пострадал.
В США олень вывел из строя пассажирский самолет
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