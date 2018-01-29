На забастовке избирателей Навального в центре Москвы спели известную песню о Путине (видео)
06:27, 29 января 2018Курьёзы
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В российских городах прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей", объявленной оппозиционером Алексеем Навальным.
Участники акции "Забастовка избирателей" по дороге на Манежную площадь в Москве спели известную песню "Путин – х…ло!", посвященную президенту России Владимиру Путину. Видео исполнения опубликовал в Twitter российский блогер Александр Плющев.
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В российских городах прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей", объявленной оппозиционером Алексеем Навальным. По данным "ОВД-Инфо", задержали примерно 90 человек.
Навального задержали на несанкционированной акции в Москве на улице Тверской.
Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf— Plushev (@plushev) January 28, 2018
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