На забастовке избирателей Навального в центре Москвы спели известную песню о Путине (видео)

В российских городах прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей", объявленной оппозиционером Алексеем Навальным.

Участники акции "Забастовка избирателей" по дороге на Манежную площадь в Москве спели известную песню "Путин – х…ло!", посвященную президенту России Владимиру Путину. Видео исполнения опубликовал в Twitter российский блогер Александр Плющев.

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В российских городах прошли митинги в рамках акции "Забастовка избирателей", объявленной оппозиционером Алексеем Навальным. По данным "ОВД-Инфо", задержали примерно 90 человек.

Навального задержали на несанкционированной акции в Москве на улице Тверской.