Креветки на обед и четыре кровати: в Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот по кличке Джерри унаследовал от хозяйки 30 тыс. евро, пишет издание La Stampa.

Читайте такжеВ аеропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишнего" кота на бортуЖенщина прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.

Кот ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях.