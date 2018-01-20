Креветки на обед и четыре кровати: в Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
08:25, 20 января 2018Курьёзы
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В случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров.
Кот ест креветки два раза в день \ yle.fi
В Италии кот по кличке Джерри унаследовал от хозяйки 30 тыс. евро, пишет издание La Stampa.
Читайте такжеВ аеропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишнего" кота на бортуЖенщина прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.
Кот ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях.
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