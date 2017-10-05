Кот сбежал из самолета в Дубае, спустя два месяца его вернули домой в Лондон (фото)

Пропавшего в аэропорту Дубая кота породы рэгдолл по кличке Динки вернули хозяевам в английском графстве Нортгемптоншир после двух месяцев поисков. После многочисленных постов хозяев в соцсетях о помощи Динки нашли в приюте для животных в Дубае и передали хозяевам, пишет Би-би-си.

Читайте такжеСердитый кот из затопленного Хьюстона стал мемом

Кот должен был вылететь из аэропорта крупнейшего города ОАЭ в Лондон тем же рейсом, что и его хозяева - Иэн и Сью Лиз. Однако после приземления в аэропорту Гатвик выяснилось, что клетка Динки пуста. Судя по всему, он сбежал из нее перед вылетом и покинул аэропорт.

Супруги Лиз покинули Дубай 27 июля, прожив в этой стране последние пять лет. Вместе с собой они взяли двух своих питомцев. Иэн отвез кошек в грузовой терминал аэропорта, где их должны были загрузить в самолет. По прилету клетка Динки оказалась пустой.

По словам Иэна, сначала никто не мог понять, находится ли кот на борту самолета, сбежал в Гатвике или пропал еще в Дубае. Тем не менее, супруга Иэна подозревала, что кот не покидал Дубая - слишком чистой была клетка.

"Уж я-то знаю, что он может натворить в своей клетке, но она была чистой", - заявила Сью Лиз. Дочь Иэна и Сью создала специальную страницу в Facebook в попытке найти пропавшего кота.

Глава семейства отправился на поиски в Дубай. Семья предлагала вознаграждение за кота в размере 5 тыс. дирхамов (около 1360 долларов). Наконец, спустя два месяца семья получила долгожданное сообщение из приюта для животных в Дубае.

Где все это время находился кот, неизвестно. В местных СМИ появлялась фотография гуляющего по Дубаю испуганного кота, похожего на Динки.

После двухмесячного отсутствия Динки снова приходится привыкать к дому, говорят его хозяева. Иэн и Сью Лиз воссоединилась со своим любимцем в 25 км от аэропорта Дубая, где они видели его в последний раз.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черкассах судья разделил собаку пополам между разведенными супругами.