В Британии парень хотел сделать слепок своей головы в микроволновке, но что-то пошло не так (видео)

Британские спасатели освободили парня, который зацементировал голову в микроволновке.

22-летний британец с друзьями решил сделать слепок своей головы, а вместо формы для гипса использовать микроволновку. Когда парень не смог высвободить голову даже с помощью друзей, те вызвали спасателей. Все это время британец дышал через соломинку.

Спасательная операция продолжалась почти час.