В Британии парень хотел сделать слепок своей головы в микроволновке, но что-то пошло не так (видео)
10:45, 08 декабря 2017Курьёзы
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Спасательная операция по освобождению головы 22-летнего британца продолжалась почти час.
Британские спасатели освободили парня, который зацементировал голову в микроволновке.
22-летний британец с друзьями решил сделать слепок своей головы, а вместо формы для гипса использовать микроволновку. Когда парень не смог высвободить голову даже с помощью друзей, те вызвали спасателей. Все это время британец дышал через соломинку.
Спасательная операция продолжалась почти час.
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