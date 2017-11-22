Трамп помиловал свою первую индейку в канун Дня благодарения (видео)

Президент США Дональд Трамп помиловал свою первую индейку. Кадры ежегодной церемонии в канун Дня благодарения показал телеканал CNN.

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«Это большая птица... Ух, я так хорошо себя чувствую», - пошутил Трамп, гладя птицу. На церемонии также присутствовали первая леди США Меланья Трамп и младший сын Трампа Бэррон. Отмечается, что вес «Главной индейки 2017 года» по имени Барабанная палочка составляет около 16 килограммов.

«Ты готов, Барабанная палочка? Хорошо. Барабанная палочка, за сим ты помилован», - провозгласил Трамп.

Напомним, в прошлом году президент США Барак Обама в канун Дня благодарения помиловал индеек Картофелину и Карапуза.