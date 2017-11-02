Мужчина выпил лишнего и убегал от демонов - залез аж на опору ЛЭП (видео)
11:13, 02 ноября 2017Курьёзы
701 0
В Кропивницком пьяный мужчина залез на опору ЛЭП, потому что боялся демонов.
В Кропивницкому пьяный мужчина залез на опору ЛЭП, потому что боялся демонов
Кропивницкие патрульные почти час уговаривали 31-летнего мужчину слезть с 80-метровой опоры высоковольтной линии электропередач.
Читайте такжеВ Харькове спасатели вытащили из стиральной машины семилетнего мальчика
Мужчине показалось, что за ним гонятся демоны. За считанные минуты мужчина взобрался на самую верхушку.
Полицейские пообещали организовать защиту от нечисти и сопровождение домой.
Как сообщал УНИАН, 31 октября в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter