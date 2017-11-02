Мужчина выпил лишнего и убегал от демонов - залез аж на опору ЛЭП (видео)

Кропивницкие патрульные почти час уговаривали 31-летнего мужчину слезть с 80-метровой опоры высоковольтной линии электропередач.

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Мужчине показалось, что за ним гонятся демоны. За считанные минуты мужчина взобрался на самую верхушку.

Полицейские пообещали организовать защиту от нечисти и сопровождение домой.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО.