В Аргентине сняли на видео местную "чупакабру"

В провинции Тукуман в Аргентине девушки в панике убежали, испугавшись чудовища, которое местные называют дуэнде.

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По легендам, это - человечки очень маленького роста, которые нападают на детей, а иногда - даже на взрослых.

Интернет-пользователи теперь обсуждают, действительно ли это был гоблин. Последний раз дуэнде местные малыши якобы видели в феврале, когда играли в футбол.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области появился "чупакабра", местные жители в панике.