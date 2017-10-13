В Аргентине сняли на видео местную "чупакабру"
10:50, 13 октября 2017Курьёзы
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В Аргентине сняли на видео существо, которое девушки-подростки восприняли за гоблина.
Встреча с дуэнде: в Аргентине сняли на видео существо, которое девушки-подростки восприняли за гоблина
В провинции Тукуман в Аргентине девушки в панике убежали, испугавшись чудовища, которое местные называют дуэнде.
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По легендам, это - человечки очень маленького роста, которые нападают на детей, а иногда - даже на взрослых.
Интернет-пользователи теперь обсуждают, действительно ли это был гоблин. Последний раз дуэнде местные малыши якобы видели в феврале, когда играли в футбол.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области появился "чупакабра", местные жители в панике.
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