В Черкассах судья разделил собаку пополам между супругами

Суд рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Екатерины Вергай к Руслану Вергай и встречный иск о разделе общего имущества супругов.

В частности, суд разделил между супругами квартиру и автомобиль Mazda Xedox 6. Однако особенно интересным выглядит вердикт суда в отношении йоркширского терьера, передает сайт zabeba.

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Сосновский суд установил, что "сука породы йоркширский терьер по кличке Abigal de Pule", является общим совместным имуществом супругов.

В порядке раздела общего имущества супругов судья Пересунько признал за каждым членом семьи право собственности на ½ идеальную часть суки породы йоркширский терьер Abigal de Pule".

Как сообщал УНИАН, ранее владелец спорткара подал в суд из-за осла, который покусал авто.