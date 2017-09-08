В Южной Корее одновременно поженились 4 тысячи пар, большинство – вслепую (видео)

Тысячи белых платьев и черных смокингов - в Южной Корее одновременно поженились 4 тысячи пар из 64 стран мира, большинство – вслепую.

Массовая свадьба прошла по обряду корейской "Церкви Объединения", которую еще называют сектой Муна. Многие из молодоженов увидели друг друга впервые только на обручении, поскольку мужа или жену им подбирало руководство церкви.

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Впервые такая свадьба состоялась более пол столетия назад, когда основатель секты благословил несколько десятков пар. С того времени массовые церемонии проходят ежегодно и собирают тысячи молодоженов.