Трамп опубликовал в Twitter коллаж, на котором он "затмевает" Обаму

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter коллаж, на котором он в буквальном смысле "затмевает" своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму.

На картинке из четырех секций представлено четыре черно-белых изображения Обамы, которого постепенно закрывает цветная фотография улыбающегося Трампа. Под фотографией сделана подпись: "Самое лучшее затмение!"

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Отметим, что жители 14 штатов США в понедельник могли наблюдать "Великое солнечное затмение". В последний раз подобное явление в США наблюдали 99 лет назад.

Напомним, ранее в Нью-Йорке появилась скульптура Трампа, кормящего голубей твитами. "Президент" сидит на скамейке с коробкой печенья "Твитси" в руках.