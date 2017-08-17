В Нью-Йорке появилась скульптура Трампа, кормящего голубей твитами (фото)

В Нью-Йорке появилась скульптура президента США Дональда Трампа, который, сидя на скамейке, кормит голубей твитами. В руках у "президента" коробка печенья "Твитси", сообщает Newsweek.

По словам скульптора, эта акция не направлена ни в поддержку Трампа, ни против него. Гардега заявил, что твиты президента США – это почти искусство.

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«На самом деле, это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, которое сводит людей с ума», - сказал он.

Памятник установили в одном из скверов Манхэттена – на пересечении 5-й авеню и 76-й улицы.

Напомним, ранее у Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа. Надувного цыпленка использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации Трампа.