В Нью-Йорке появилась скульптура Трампа, кормящего голубей твитами (фото)

10:25, 17 августа 2017
Курьёзы
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"Президент" сидит на скамейке с коробкой печенья "Твитси" в руках.

Автор скульптуры назвал твитты Трампа

В Нью-Йорке появилась скульптура президента США Дональда Трампа, который, сидя на скамейке, кормит голубей твитами. В руках у "президента" коробка печенья "Твитси", сообщает Newsweek.

Скульптура президента США / Newsweek

По словам скульптора, эта акция не направлена ни в поддержку Трампа, ни против него. Гардега заявил, что твиты президента США – это почти искусство.

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«На самом деле, это не направлено ни в поддержку Трампа, ни против него. Просто меня восхищает сила его твитов. Это почти что искусство, которое сводит людей с ума», - сказал он. 

Скульптура президента США / Newsweek

Памятник установили в одном из скверов Манхэттена – на пересечении 5-й авеню и 76-й улицы. 

Напомним, ранее у Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа. Надувного цыпленка использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации Трампа.

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Теги: #твиты Трампа#скульптура Трампа