Национализированный "ПриватБанк" начал продавать косметику
Пользователи соцсетей предполагают, что помимо косметики хорошо должна пойти и туалетная бумага.
В Одессе в одном из отделений "ПриватБанка" появилась точка продажи косметических средств.
Об этом на своей странице в Facebook написал Вадим Жуков.
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"Приватбанк начинает превращаться в Укрпошту. Когда в серьезном банке начинают торговать шампунями и кремами - банку хана...", - сказано в сообщении.
"Можно продолжить тему и начать продавать там холодное пиво (там плохо работают кондиционеры - жарко), сЕмачки (надо ж чем то в очереди заниматься), лекарства (там много пенсионеров), соленую рыбу (а как иначе пиво пить)... И как апофигей возложить на арендаторов обязанности сотрудников банка...", - добавил Жуков в комментарии к своему посту.
В свою очередь, журналист Александр Дубинский в своем посте на Facebook предположил, что хорошо должна продаваться также туалетная бумага.
"Когда не умеешь продавать банковские продукты, поэтому продаёшь косметику... Кстати, думаю, хорошо бы пошла туалетная бумага", - написал он.
Напомним, ранее в Одессе 27 апреля, "ПриватБанк" презентовал ряд инновационных технологий, адаптированных под потребности украинского бизнеса и предпринимателей.