В Одессе ПриватБанк презентовал передовые технологии, которые помогут украинскому бизнесу стать "цифровым"

В Одессе в четверг, 27 апреля, крупнейший банк Украины ПриватБанк (Днепр) презентовал ряд инновационных технологий, адаптированных под потребности украинского бизнеса и предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация и панельная дискуссия состоялась сегодня в рамках первого международного форума инноваторов «Цифровая Украина – Switch on your business, который состоялся в Одессе.

Как заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дрелинг, самые передовые технологии ПриватБанка, адаптированные под потребности отечественного бизнеса, позволяют внедрять их без существенных затрат.

Он также акцентировал, что представляет на форуме инновационную лабораторию банка, которая является серьезным инструментом при внедрении интересных технологий и сервисов.

«Сегодня мы, как государственный банк, готовы поделиться опытом построения единого цифрового пространства с отечественным бизнесом и нашим основным акционером – народом Украины. Наша общая задача помочь экономике стать цифровой и современной без существенных затрат для бизнеса, используя готовые технологии и наработки банка», - подчеркнул Дрелинг.

Он также акцентировал, что ПриватБанк готов делиться своими технологиями с государственными и частными корпорациями, предпринимателями, малым и средним бизнесом.

В ходе форума были представлены принципиально новые для Украины технологии на базе сервиса ПриватМаркет. Последний представляет собой площадку для продажи и покупки различных услуг и товаров, в том числе в кредит, а также - ресурс, где можно размещать тендеры (10 тыс. активных тендеров) и подавать заявки на участие в них.

«Мощная информационная площадка ПриватМаркет - удобный посредник между производителями и покупателями. У нас огромная клиентская база, и мы привлекаем в ПриватМаркет практически всех наших клиентов, благодаря чему конкуренция между поставщиками станет более эффективной и прозрачной», - отметил Дрелинг.

Он добавил, что одно из главных преимуществ торговой площадки для продавцов – возможность получения дополнительных кредитных лимитов «Бизнес-рассрочки», специально для покупок в ПриватМаркете, которые ПриватБанк выделил, как для физических, так и для юридических лиц.

После регистрации, которая занимает 2 минуты, предприятия могут публиковать информацию о себе, своих товарах и услугах. Кроме того, участники ПриватМаркета могут участвовать в государственных тендерах системы ProZorro.

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В ходе презентации отмечалось, что технологии банка максимально упрощены для любого пользователя, включая тех, кто не имеет практического опыта в пользовании подобными программами.

«То есть, набор сервисов, которые мы сегодня предоставляем через наше основное преимущественное приложение – Приват-24, охватывает практически все те вопросы, технологии, которые нужны предпринимателю, чтобы не посещая отделение банка, выполнять операции – быстро и надежно», - добавил Дрелинг, подчеркнув, что банк использует «облачные технологии», что существенно отличает данное финансовое учреждение в инновационном плане. При этом, любой клиент с помощью простых в использовании технологий может за один день сделать сайт, создать интернет-магазин, начать принимать платежи и прочее.

В рамках форума Дрелинг также напомнил, что ПриватБанк развивает уникальную кредитную программу КУБ – страна успешного бизнеса, в которой участвует уже 0,5 млн клиентов.

Как сообщил Дрелинг корреспонденту УНИАН, от форума банк ждет новых коммуникаций и новых идей. Уже проведены предварительные переговоры с представителями ряда компаний, в числе которых - Nokia, которые работают в поле инноваций.

Дрелинг подчеркнул, что национализация банка не отразилась негативно на его работе. Наоборот – появились новые возможности, в частности, работа с государственными структурами.

«Мы готовы предоставлять госструктурам ряд социальных вещей. Наш набор сервисов, который мы называем «социальный кабинет», позволяет предприятию не просто контролировать работу, автоматизировать электронный документооборот, а и получать серьезные аналитические данные по работе предприятия той сферы, в которой они работают», - рассказал он.

Напомним, в числе участников сегодняшнего форума - руководители органов центральной и местной государственной власти, лидеры отечественной IT-сферы, эксперты, представители частного сектора и гражданского общества, руководители и эксперты транснациональных компаний - Nokia, Google, IBM, Intel, GRID.

В рамках мероприятия рассматривались практические аспекты состояния и готовности Украины к масштабному цифровому преобразовании, роль правительства, бизнеса, гражданского общества, международных организаций в создании благоприятной среды для цифровой трансформации.

Участники форума обсудили трансформацию бизнес-моделей и портфеля продуктов, отношений с клиентом, культуры ведения бизнеса, роли IT-подразделений и систем, пути поддержки малого и среднего бизнеса в настройке цифровых инструментов во внутренних бизнес-процессах, возможности технологии block-chain для малого и среднего бизнеса и пр.

Во время работы форума ведущие мировые и украинские компании представили современные технологические разработки для развития цифровых экосистем предприятия, лучшие мировые практики их использования малым и средним бизнесом.

Также были представлены лучшие достижения талантливых украинских детей, членов малой академии наук Украины, стартапы и презентации.

Проводят форум Торгово-промышленная палата Украины совместно с Одесской национальной академией связи им. Попова и Офисом эффективного регулирования (BRDO).