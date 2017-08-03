Гройсман и баржа: премьер ответил на "арбузный" троллинг (фото)
Премьер ответил всем, кто насмехался над его заявлением о барже с арбузами, поздравлением с днем этой ягоды.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, похоже, отреагировал на шутки пользователей сетей относительно его заявления о барже с арбузами, которая направляется в столицу из Херсона. Так, в своем Twitter он поздравил всех с Днем арбуза.
Тим, хто потребує ще додаткового натхнення, хочу повідомити, що сьогодні міжнародний день кавуна і привітати з цим святом:) pic.twitter.com/Y4HqF4c8hv— Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 3, 2017
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"Спасибо всем за юмор, иронии и самоиронии сегодня всем нам очень не хватает. Тем, кому необходимо еще дополнительное вдохновение, хочу сообщить, что сегодня Международный день арбуза и поздравить с этим праздником:)", - говорится в сообщении премьера.
Напомним, ранее Гройсман заявил о первой за 14 лет поставке арбузов из Херсона в Киев на барже. "Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это – позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", - говорилось в сообщении премьера.
Пользователи соцсетей сразу начали распространять шутки из-за этого заявления Гройсмана:
Тем временем арбуз из баржи уже даже завел свой аккаунт в Twitter:
Привет, друзья! Плывем по Днепру все в порядке. Скоро в столицу! Коллективное фото с коллегами pic.twitter.com/gCm3msV3cE— Арбуз с Баржи (@kavun_z_barzhi) 1 августа 2017 г.