Гройсман и баржа: премьер ответил на "арбузный" троллинг (фото)

22:10, 03 августа 2017
Курьёзы
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Премьер ответил всем, кто насмехался над его заявлением о барже с арбузами, поздравлением с днем этой ягоды.

Гройсман стал героем мемов из-за заявление о баржу с арбузами / facebook.com/sergonaumovich

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, похоже, отреагировал на шутки пользователей сетей относительно его заявления о барже с арбузами, которая направляется в столицу из Херсона. Так, в своем Twitter он поздравил всех с Днем арбуза.

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"Спасибо всем за юмор, иронии и самоиронии сегодня всем нам очень не хватает. Тем, кому необходимо еще дополнительное вдохновение, хочу сообщить, что сегодня Международный день арбуза и поздравить с этим праздником:)", - говорится в сообщении премьера.

Напомним, ранее Гройсман заявил о первой за 14 лет поставке арбузов из Херсона в Киев на барже. "Впервые за 14 лет херсонские арбузы отправятся в столицу не по автодорогам, а речным транспортом. Это – позитивная новость, которая говорит о том, что речное сообщение, которое, к сожалению, находится в упадке в последние годы, начинает возрождаться", - говорилось в сообщении премьера.

Пользователи соцсетей сразу начали распространять шутки из-за этого заявления Гройсмана:

 

Тем временем арбуз из баржи уже даже завел свой аккаунт в Twitter:

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Теги: #баржа с арбузами#Гройсман и баржа