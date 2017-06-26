Унесенный ветром: ведущего прогноза погоды сдуло из кадра в прямом эфире (видео)

В эфире ирландского телеканала ведущего прогноза погоды Дерика Хартигана сдуло ветром во время прямого включения.

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Когда он рассказывал зрителям о дождливой и ветреной погоде, порыв ветра вывернул наизнанку его зонт, после чего и сам ведущий вылетел из кадра.

Коллеги, сидящие в студии, начали смеяться. Борьба ведущего со стихий длилась несколько секунд.

Видеоролик Хартиган выложил на своем YouTube-канале. "Мать-природа снова победила", − говорится в его подписи к видео.

Как сообщал УНИАН, в столице американского штата Род-Айленд городе Провиденс ветер унес $20,5 тыс из двух сумок, выпавших из инкассаторской машины.