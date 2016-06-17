В США ветер "унес" $20,5 тысяч из сумок, выпавших из инкассаторской машины
В столице американского штата Род-Айленд городе Провиденс ветер унес $20,5 тыс из двух сумок, выпавших из инкассаторской машины.
Представитель инкассаторской фирмы Brink's заявил полиции, что инцидент произошел около полудня, когда бронированный автомобиль с наличностью въезжал на территорию местной больницы, передает РБК со ссылкой на местное издание Providence Journal.
По словам сотрудника Brink's, у машины открылась задняя дверь и три сумки с деньгами упали на проезжую часть, на две из них наехал еще один автомобиль, и они лопнули, а потом налетел ветер и унес рассыпавшиеся купюры.
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Инкассаторы рассказали полиции, что они пытались собрать деньги, но им это не удалось в полной мере.
Представитель Brink's сказал полиции, что менеджер компании по внутренней безопасности выясняет, почему и инкассаторской машины внезапно открылась дверь и опрашивает членов бригады, вовлеченной в инцидент. Издание отметило, что непосредственно в компании получить комментарии не удалось.