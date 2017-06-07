В Днепре полицейские сняли с крыши жилого дома нетрезвого обнаженного мужчину (видео)
13:43, 07 июня 2017Курьёзы
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Одному из копов удалось зафиксировать хулигана, чтобы тот не нанес себе вреда.
Мужчину передали медикам / скриншот
В Днепре голого мужчину, что висел на лестнице на крыше жилого дома, передали медикам.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Спасательная операция длилась более четырех часов. Нетрезвый мужчина на крыше трехэтажного дома ругался, кричал и угрожал прыгнуть вниз. Патрульные сначала уговаривали его слезть со стремянки.
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В конце концов, одному из копов удалось зафиксировать разбойника, чтобы тот не нанес себе вреда.
По пожарной лестнице уже утром его спустили на землю и передали медикам – его одели и госпитализировали.
Голого мужчину, который висел на лестнице на крыше жилого дома, передали медикам
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