В Днепре полицейские сняли с крыши жилого дома нетрезвого обнаженного мужчину (видео)

В Днепре голого мужчину, что висел на лестнице на крыше жилого дома, передали медикам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спасательная операция длилась более четырех часов. Нетрезвый мужчина на крыше трехэтажного дома ругался, кричал и угрожал прыгнуть вниз. Патрульные сначала уговаривали его слезть со стремянки.

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В конце концов, одному из копов удалось зафиксировать разбойника, чтобы тот не нанес себе вреда.

По пожарной лестнице уже утром его спустили на землю и передали медикам – его одели и госпитализировали.