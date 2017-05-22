В Днепре четырехлапые упражнялись в искусстве танца (видео)
13:34, 22 мая 2017Курьёзы
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Для участия в нем собрались собачки из разных городов Украины.
Четырехлапый танец / скриншот
В Днепре прошел фестиваль собачьих танцев.
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Для участия в нем собрались собачки из разных городов Украины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На травяной танцпол выходили вместе с владельцами - чувство ритма и свои немного забавные "па" демонстрировали в парах.
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