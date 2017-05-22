В Днепре четырехлапые упражнялись в искусстве танца (видео)

В Днепре прошел фестиваль собачьих танцев.

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Для участия в нем собрались собачки из разных городов Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На травяной танцпол выходили вместе с владельцами - чувство ритма и свои немного забавные "па" демонстрировали в парах.