В Днепре четырехлапые упражнялись в искусстве танца (видео)

13:34, 22 мая 2017
Курьёзы
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Для участия в нем собрались собачки из разных городов Украины. 

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В Днепре прошел фестиваль собачьих танцев.

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Для участия в нем собрались собачки из разных городов Украины. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На травяной танцпол выходили вместе с владельцами - чувство ритма и свои немного забавные "па" демонстрировали в парах.

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Теги: #фестиваль для собак