"Турецкий бараноносец": соцсети взорвались шутками из-за столкновения корабля РФ и судна с овцами

11:40, 28 апреля 2017
Курьёзы
3783 0

В результате аварии судно РФ пошло на дно.

Соцсети высмеяли столкновения корабля РФ с судном с овцами / facebook.com/baba.and.kit

27 апреля российское разведывательное судно "Лиман" ушло на дно Черного моря. Причиной стало столкновение с судном "Ашот", которое перевозило скот.

Читайте такжеВ Новой Зеландии расследуют исчезновение 500 коров

Пользователи соцсетей уже отреагировали на этот инцидент чередой шуток и фотожаб, главные герои которых - овцы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #столкновение корабля с судном с овцами