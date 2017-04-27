В Черном море пропали 15 российских военных - СМИ

У берегов Турции в Черном море пропали 15 российских военных в результате катастрофы российского военного корабля, пишет Daily Sabah.

Это произошло в 18 милях к северу от города Кильос в районе Стамбула.

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Агентство сообщает, что 45 российских солдат были спасены после столкновения.

Как сообщают РИА "Новости", у берегов Турции столкнулись исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" и корабль "Ашот 7". Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии.