В Черном море пропали 15 российских военных - СМИ
14:53, 27 апреля 2017Мир
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Военные исчезли в результате крушения военного корабля.
45 членов экипажа спасли / РИА Новости
У берегов Турции в Черном море пропали 15 российских военных в результате катастрофы российского военного корабля, пишет Daily Sabah.
Это произошло в 18 милях к северу от города Кильос в районе Стамбула.
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Агентство сообщает, что 45 российских солдат были спасены после столкновения.
Как сообщают РИА "Новости", у берегов Турции столкнулись исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" и корабль "Ашот 7". Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии.
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