В США университет запустил лингвистический курс по языкам "Игры престолов"

Калифорнийский университет в Беркли (США) запустил лингвистический курс по вымышленным языкам сериала «Игра престолов», сообщает Entertainment Weekly.

Пройти обучение можно этим летом. Продолжительность – шесть недель. Курс называется «Лингвистика «Игры престолов» и искусство изобретения языка».

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В качестве преподавателя выступит лингвист Дэвид Дж. Питерсон, придумавший дотракийский и высокий валирийский языки.

Он также автор искусственных языков в сериалах «Вызов», «Хроники Шаннары», «Изумрудный город» и «Сотня».

Ранее СМИ сообщили, что звезды «Игры престолов» получат по $2,6 млн за серию.