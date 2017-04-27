В США университет запустил лингвистический курс по языкам "Игры престолов"
17:12, 27 апреля 2017Курьёзы
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Продолжительность курса – шесть недель.
Пройти обучение можно этим летом / oxvo.ru
Калифорнийский университет в Беркли (США) запустил лингвистический курс по вымышленным языкам сериала «Игра престолов», сообщает Entertainment Weekly.
Пройти обучение можно этим летом. Продолжительность – шесть недель. Курс называется «Лингвистика «Игры престолов» и искусство изобретения языка».
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В качестве преподавателя выступит лингвист Дэвид Дж. Питерсон, придумавший дотракийский и высокий валирийский языки.
Он также автор искусственных языков в сериалах «Вызов», «Хроники Шаннары», «Изумрудный город» и «Сотня».
Ранее СМИ сообщили, что звезды «Игры престолов» получат по $2,6 млн за серию.
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