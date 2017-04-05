В России покрестили Люцифера втайне от матери-сатанистки

14:26, 05 апреля 2017
Курьёзы
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Мать мальчика Люцифера заявила, что планирует провести обряд раскрещивание.

Мать планирует провести обряд раскрещивания / zalnova.livejournal.com

В России в городе Пермь родственники мальчика по имени Люцифер окрестили его, а также его младшего брата Вольдемара в православной церкви втайне от матери-сатанистки. Об этом возмущенная мать сообщила на своей странице в «ВКонтакте».

Сатанистка отметила, что детей окрестили еще летом, но родители узнали об этом только сейчас. Поступок родственников женщина посчитала предательством и планирует полностью прервать общение с семьей.

Кроме того, мать-сатанистка хочет создать петицию за запрет РПЦ крестить детей без согласия их официальных представителей и планирует провести обряд раскрещивания детей.

Напомним Люцифер родился в 2014 году. Спустя год в семье сатанистов появился еще один мальчик по имени Вольдемар. Ранее мать рассказывала, что знакомые ласково называют их первенца «Листиком». 

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Теги: #Крещение#сатанистка#Пермь#Люцифер