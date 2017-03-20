Во Франции вор-неудачник застрял в витрине магазина

Французская полиция задержала вора, который застрял в витрине магазина во время ограбления, сообщает Associated Press.

Жандармерия Франции опубликовала в Twitter фото, сделанное стражами порядка, которые задержали подозреваемого. «Пьяный, ограбил магазин, но застрял в окне и был арестован», - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Британии вор почти вынес из магазина под одеждой двухметровые жалюзи (фото)

Инцидент произошел в четверг, 16 марта, в городе Молеон-Лишар на юго-западе страны. Подозреваемый при помощи молотка пробил в стекле витрины небольшое отверстие и залез внутрь. Затем он попытался покинуть магазин тем же способом, но сумел выбраться на улицу лишь по пояс.

Чтобы извлечь мужчину, обнаружившим его полицейским понадобилась помощь спасателей.

Напомним, австралийский вор-неудачник провалил тщательно спланированное ограбление. Мужчина хотел похитить из магазина банкомат.