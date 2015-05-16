В Австралии горе-грабитель пытался самостоятельно украсть банкомат
01:50, 16 мая 2015Курьёзы
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Австралийский вор-неудачник провалил тщательно спланированное ограбление.
В Австралии горе-грабитель пытался самостоятельно украсть банкомат / скриншот
Это произошло прямо перед камерами наблюдения, говорится в сюжете ТСН.
Мужчина хотел похитить из магазина банкомат. Для этого выбил стекло в двери и пролез в помещение.
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С собой грабитель прихватил прочную цепь, привязан к автомобилю. Ним планировал зацепить банкомат и вырвать его из магазина. Но вор не заметил, что цепь лопнула, пока он его тянул. Мужчина уехал ни с чем.
Однако впоследствии вернулся, чтобы связать цепь и завершить ограбление.
Вторая попытка горе-вора тоже закончилась неудачей.
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