В Австралии горе-грабитель пытался самостоятельно украсть банкомат

Это произошло прямо перед камерами наблюдения, говорится в сюжете ТСН.

Мужчина хотел похитить из магазина банкомат. Для этого выбил стекло в двери и пролез в помещение.

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С собой грабитель прихватил прочную цепь, привязан к автомобилю. Ним планировал зацепить банкомат и вырвать его из магазина. Но вор не заметил, что цепь лопнула, пока он его тянул. Мужчина уехал ни с чем.

Однако впоследствии вернулся, чтобы связать цепь и завершить ограбление.

Вторая попытка горе-вора тоже закончилась неудачей.