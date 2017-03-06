В Таиланде из желудка черепахи извлекли пять килограммов монет (фото)

Всего в желудке 25-летней самки морской черепахи удалось найти 915 монет, как сообщает Bangkok Post.

Операция длилась четыре часа. «Трудно представить, как она проглотила такое количество монет», — сказал ветеринар Пасакорн Бриксвана (Pasakorn Brikshavana). По словам медика, это первый подобный случай в его практике.

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Животное останется под присмотром ветеринаров на неделю, после чего будет передано обратно в зоопарк для морских черепах Sea Turtle Conservation Center.

Многие туристы, следуя поверью, бросают монеты в резервуары с черепахами, чтобы вернуться в Таиланд. Местные жители кидают деньги к этим животным, рассчитывая на долголетие.

Как сообщал УНИАН, самец черепахи по имени Диего за свою столетнюю жизнь произвел около 800 детей, чем спас свой вид от вымирания.