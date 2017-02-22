В России картонный депутат принял участие в заседании местного парламента (фото)
Помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова («Единая Россия») принес на заседание парламента региона картонную фигуру своего начальника.
Об этом сообщает портал 47news.ru.
Депутат Вадим Густов потребовал задержать помощника Петрова, после чего сотрудник аппарата закса попытался убрать изображение, однако вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль забрал его и поставил около своего кресла со словами: «Это мой Петров».
«Теперь всем можно в таком виде приходить или только ему? И будет ли считаться голосование картонного депутата за настоящее?» — спросил лидер фракции ЛДПР областного парламента Андрей Лебедев и попросил повернуть картонную копию единоросса лицом к стене. Председатель заксобрания Сергей Бебенин предложил направить этот вопрос в комиссию по этике.
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Петров не мог присутствовать на заседании, так как сломал ногу, уточняет 47news.ru.
13 февраля Владимир Петров сообщил, что разрабатывает законопроект, регулирующий деятельность колдунов и чародеев. По его мнению, люди, имеющие сверхспособности, должны лицензировать свою деятельность и отвечать за ее качество.
Незадолго до этого он пообещал выдавать сертификат на именную звезду авторам самых резонансных законопроектов.