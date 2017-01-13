Одесский облсовет пожаловался в СБУ на фейковый новостной сайт "Одесский облсовет"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, в сети Интернет выявлен фейковый сайт областного совета по ссылке: oblsovet.od.ua.

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«Соответствующее обращение-запрос мы направили в Службу безопасности Украины сегодня, 13 января. Пока не внесены соответствующие записи в ЕРДР, сайт продолжает работать и распространять информацию от имени Одесского областного совета», - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили УНИАН в облсовете, его сотрудники обратили внимание на то, что в январе в СМИ, особенно, на одном из известных местных телеканалов, тиражируется различная информация со ссылкой якобы на пресс-службу. В ней акцентировали, что размещенную на сайте и потом тиражируемую информацию в облсовете не предоставляли.

Выяснилось, что журналисты берут информацию с вышеназванного сайта, при заходе на который сразу появляется надпись: «Одесский облсовет».

На данном Интернет-ресурсе отсутствуют какие-либо исходные данные – юридический адрес, контактные телефоны, имена, фамилии сотрудников и пр. Как отметили в пресс-службе, страницы фальшивого сайта также появились в социальных сетях – Facebook и т. д.

«Такие действия подпадают под понятие «киберсквоттинга», являются недобросовестной регистрацией доменного имени и противоречат как национальному законодательству, так и международным правилам установленных ICAAN («Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» - УНИАН)», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 16 Закона Украины «О регистрации», в наименовании запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления, или производные от этих наименований. В пресс-службе ссылаются еще на ряд законодательных актов, запрещающих подобные действия. В частности, на ст. 28 Закона Украины «Об информации», Закона Украины «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации» и пр.