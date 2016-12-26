В Еврокомиссии призвали Facebook и Google бороться с фейковыми новостями

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал такие корпорации как Facebook и Google приложить усилия в борьбе с мистификациями в интернете и фейковыми новостями. Об этом он заявил в интервью газете Funke.

Председатель ЕК заявил, что "достоверность – наиболее важный для них (Facebook и Google) капитал".

По словам Юнкера, несмотря на то, что европейцы научились отличать ложь от правды, однако нужно больше работать, чтобы предотвратить воздействия мошенников на избирательные кампании.

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Издание отмечает, что в частности в Германии опасаются, что Россия могла бы вмешаться в избирательные кампании посредством ложных новостей.

Напомним, Руководство социальной сети Facebook представило стратегию борьбы с большим количеством фейковых новостей, которые уже привели к политическим скандалам на выборах в США.

Для начала компания облегчит пользователям возможность сообщить о появлении фейковой новости. Если о ней заявит определенное число пользователей, то новость будет направлена на проверку в информагентства и другие сторонние компании, которые занимаются фактчекингом (проверкой информации).