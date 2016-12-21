В сети набирает популярность забавное видео с пандой, которая играет со снеговиком

Об этом сообщает Sky news у Facebook.

Видео было снято в Канаде. На нем животное пытается залезть на снеговика, но падает, разрушая при этом его конструкцию.

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После этого панда снова с рвением вылезает на большой снежный шарик, но повторно скатывается с него. Это продолжается несколько раз, пока животное не решает просто поваляться возле шарика, бросаясь снегом.

Подробнее о приключениях маленькой панды смотрите на видео.