В сети набирает популярность забавное видео с пандой, которая играет со снеговиком

12:27, 21 декабря 2016
Курьёзы
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Забавное видео с пандой, которая играет со снеговиком, набирает популярности среди пользователей Интернета.

В сети опубликовали забавное видео с пандой / Скриншот

Об этом сообщает Sky news у Facebook.

Видео было снято в Канаде. На нем животное пытается залезть на снеговика, но падает, разрушая при этом его конструкцию.

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После этого панда снова с рвением вылезает на большой снежный шарик, но повторно скатывается с него. Это продолжается несколько раз, пока животное не решает просто поваляться возле шарика, бросаясь снегом.

Подробнее о приключениях маленькой панды смотрите на видео.

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Теги: #курьезы#видео#панда